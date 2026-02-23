Підозрювану в теракті у Львові взяли під варту без права застави

Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів обласної прокуратури і обрав 33-річній мешканці Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні теракту, запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Того ж дня їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК (терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю).

Досудове розслідування триває.

Як повідомляє Суспільне, у суді підозрювана сказала, що не знала, що було у пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

"У мене не було мотиву це робити. Я про це шкодую. Я не знала наслідків", - заявила вона.

