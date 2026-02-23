Підозрювану в теракті у Львові взяли під варту без права застави

Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів обласної прокуратури і обрав 33-річній мешканці Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні теракту, запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК (терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю).
Досудове розслідування триває.
Як повідомляє Суспільне, у суді підозрювана сказала, що не знала, що було у пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.
"У мене не було мотиву це робити. Я про це шкодую. Я не знала наслідків", - заявила вона.
Контекст
- У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
- У скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
- Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт виконаний на замовлення Росії. Президент Володимир Зеленський також говорив, що, за даними розвідки, росіяни готують схожі напади.