Росіяни обстріляли середмістя Херсона, є поранені

Російські війська атакували середмістя Херсона, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 10:00 російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки чоловік та жінка, яким по 69 років, дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення кінцівок та тулубів", – ідеться у повідомленні.
Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Під російськими обстрілами упродовж минулої доби перебували 39 населених пунктів Херсонської області. Поранені п'ятеро людей.