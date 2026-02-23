СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли середмістя Херсона, є поранені

Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

Фото: nikvesti.com

Російські війська атакували середмістя Херсона, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 10:00 російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки чоловік та жінка, яким по 69 років, дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення кінцівок та тулубів", – ідеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

﻿
