Росіяни обстріляли середмістя Херсона, є поранені

Російські війська атакували середмістя Херсона, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 10:00 російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки чоловік та жінка, яким по 69 років, дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення кінцівок та тулубів", – ідеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.