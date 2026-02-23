WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні армія окупантів вбила цивільного жителя

Чоловіка вбили у Дніпровському районі.

У Херсоні армія окупантів вбила цивільного жителя
Фото: З відкритих джерел

У Херсоні російські окупанти вбили цивільного жителя.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Вранці у Дніпровському районі міста 47-річний чоловік дістав важкі поранення, несумісні з життям.

Він додав, що вчора вдень російські окупанти атакували середмістя обласного центру. Під обстрілом опинилися приватні будинки та багатоповерхівка.

Відомо про двох постраждалих внаслідок цієї атаки, двох жінок 72 та 55 років, які наразі під наглядом лікарів. 

﻿
