На Дніпровщині судитимуть начальника відділення ВЛК та ексмедсестру через підозру у допомозі ухилянтам

Вартість “послуг” коливалася від 5 до 20 тисяч доларів США – залежно від платоспроможності клієнта.

Судитимуть начальника відділення ВЛК та ексмедсестру через підозру у допомозі ухилянтам

Працівники ДБР завершили розслідування щодо начальника відділення ВЛК Дніпропетровщини та колишньої медсестри місцевої лікарні, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Як йдеться у пресрелізі правоохоронців, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, організаторкою схеми була колишня медпрацівниця. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала військовозобов’язаних, які прагнули уникнути мобілізації, та пропонувала оформити фіктивні довідки про стан здоров’я.

Вартість “послуг” коливалася від 5 до 20 тисяч доларів США – залежно від платоспроможності клієнта.

На підставі підроблених документів чоловіків визнавали непридатними до військової служби. Через протиправну діяльність мобілізації уникнули щонайменше 60 осіб.

Окрім цього, слідчі задокументували кілька випадків, коли фігуранти намагалися “витягти” чоловіків із територіальних центрів комплектування перед відправленням до навчальних центрів. Для цього вони намагалися передати хабарі службовим особам ТЦК, щоб вирішити питання без належних документів.

Судитимуть начальника відділення ВЛК та ексмедсестру через підозру у допомозі ухилянтам

У межах досудового розслідування ДБР ініціювало перегляд рішень Центральної військово-лікарській комісії, ухвалених на підставі сфальсифікованих медичних висновків. Наразі вже скасовано рішення про непридатність 10 осіб, триває перевірка інших випадків.

Колишню медпрацівницю обвинувачують у пособництві в одержанні неправомірної вигоди та наданні неправомірної вигоди службовій особі ( ч. 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України).

Начальника відділення РВЛК обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.