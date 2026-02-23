Буданов: іде робота над новим, значним обміном полоненими

За словами одного з українських перемовників, цього разу обмін може відбутися більшої кількості людей, ніж на початку місяця.

Наступний раунд переговорів зі США та Росією може відбутися 26-27 лютого, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. У коментарі Суспільному на полях Конференції з правосуддя він сказав, що солідарний з думкою президента про відсутність прогресу на політичному напрямку в переговорах.

Прогрес буде тоді, коли війна закінчиться. Поки що переговори рухаються, сказав він.

Зкокрема, є попередня домовленість про наступний обмін військовополоненими.

"Ми працюємо над цим", – прокоментував член української перемовної делегації.

Буданов додав, що цього разу обміняти мають більше людей, ніж минулого разу. Під час попереднього обміну, першого з жовтня, Росія повернула Україні 157 полонених.

На конференції Буданов сказав, війни, подібні до тією, яку Росія розв'язала проти України, самі по собі не закінчуються. Вони завершуються або справедливим рішенням, або повертаються в ще масштабнішій формі, наводить його слова сайт президента.

"Не секрет: перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам буде потрібно ухвалювати остаточні рішення – продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе. Завдяки дипломатичним зусиллям і підтримці наших партнерів, передусім США, ми крок за кроком наближаємося до результату", – сказав Кирило Буданов.

Він нагадав про ще один напрямок, над яким необхідно продовжувати роботу – це повернення викрадених росіянами дітей.

"З точки зору держави, тут немає жодних другорядних випадків. Кожен випадок має бути зафіксований, кожне порушення має отримати правову оцінку й кожна дитина має бути зрештою повернена додому", – сказав він.

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Наступний раунд переговорів, за словами українського президента, також може пройти у Женеві.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.



