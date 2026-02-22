Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На Дніпропетровщині через російський обстріл поранені двоє людей

Ворог бив з артилерії та атакував дронами Нікопольський та Синельниківський райони.

наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія майже 20 разів атакувала два райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по самому Нікополю, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Понівечені автівки. Поранений 42-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. 

У Синельниківському районі під ударом були Васильківська і Межівська громади. Горів  приватний будинок. Ще одна оселя і гаражі пошкоджені. Постраждала 84-річна жінка, її госпіталізували.

﻿
