На Дніпропетровщині через російський обстріл поранені двоє людей

Ворог бив з артилерії та атакував дронами Нікопольський та Синельниківський райони.

Російська армія майже 20 разів атакувала два райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по самому Нікополю, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Понівечені автівки. Поранений 42-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі під ударом були Васильківська і Межівська громади. Горів приватний будинок. Ще одна оселя і гаражі пошкоджені. Постраждала 84-річна жінка, її госпіталізували.