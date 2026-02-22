На Донеччині росіяни вбили трьох цивільних

Упродовж минулої доби на Донеччині російські війська убили трьох цивільних у Костянтинівці, Дружківці та Оріхуватці.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 21 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Дружківці та Оріхуватці", – ідеться у повідомленні. Також відомо про одну постраждалу людину.

Загальна кількість жертв з початку повшомасштабного вторгнення РФ на Донеччині складає 4059 цивільних, ще 8918 людей зазнали поранень. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.