Суд остаточно повернув у власність громади Києва садибу Терещенків

Наразі право власності приватного товариства на приміщення флігелю припинено.

Суд остаточно повернув у власність громади Києва садибу Терещенків
садиба Терещенків
Фото: Прокуратура Києва

На виконання рішення суду за позовом прокуратури припинено право приватної власності на приміщення флігеля мецената Івана Терещенка.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Садиба мецената Івана Терещенка, яка є пам’яткою архітектури, побудована у кінці 19 століття. Усі споруди садиби складають цілісний ансамбль у стилі венеціанської готики. В особняку проживав цукропромисловець, меценат, колекціонер Іван Терещенко. У 2006-2008 роках садиба на підставі низки правочинів всупереч встановленій законодавством забороні на відчуження була зареєстрована на праві власності за приватною структурою, яка не вживала заходів щодо її реставрації та збереження", - йдеться в повідомленні. 

У 2023 році Велика Палата Верховного Суду за позовом прокуратури повернула з приватної власності особняк садиби Терещенків по бульвару Тараса Шевченка, 34 загальною площею понад 1 тис. кв. м. 

Крім того, у 2024 році прокуратура заявила позов про скасування державної реєстрації права власності товариства на нежитлові приміщення у флігелі вказаної садиби та їх повернення територіальній громаді міста Києва.

Рішенням Господарського суду міста, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду, позов прокурора задоволено.

Наразі на виконання вказаних судових рішень право власності приватного товариства на приміщення флігелю припинено.

