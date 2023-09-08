У суді довели, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами.

На Житомирщині у державну власність повернуто об’єкт культурної спадщини будинок-садибу Терещенка.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За позовом прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області повернуто у державну власність пам’ятку архітектури місцевого значення – будинок-садибу Терещенка.

Садиба є об’єктом культурної спадщини IX cтоліття. На її території знаходяться палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні.

Наразі прокурори довели у Господарському суді Житомирської області порушення майнових прав держави на пам’ятку. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Позовні вимоги мотивовано тим, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами.

Ще однією правовою підставою звернення до суду стала необхідність збереження пам’ятки архітектури як цінності для держави. Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані. Вони зазнали значних руйнувань, тому потребують реставрації та охорони.

Справа щодо повернення будинку-садиби Терещенка у державну власність набула значного суспільного розголосу.

Зазначається, що на захист пам’ятки також стали Міністерство культури та інформаційної політики України, благодійна організація "Фундація спадщини Терещенків", небайдужі місцеві жителі.

Будинок-садиба Терещенка побудована у 1851 році графом Грохольським. Стиль – неоготика.

Пам’ятка архітектури місцевого значення знаходиться у смт Червоне Андрушівського району Житомирської області.

Невдовзі після смерті чоловіка вдова графа Грохольського продала палац родині українських промисловців-цукровиків та меценатів Терещенків.

Наразі об’єкт входить до реєстру культурної спадщини.

Нагадаємо, у липні суд повернув державі аварійний замок на Львівщині. На кінець 2022 року замок мав значні руйнації та перебував у аварійному технічному стані.