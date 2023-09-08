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Китайська співачка виконала “катюшу” на руїнах драмтеатру в Маріуполі, де російська армія вбила понад 600 людей

МЗС України очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі.

Китайська співачка виконала “катюшу” на руїнах драмтеатру в Маріуполі, де російська армія вбила понад 600 людей
Фото: скріншот

Міністерство закордонних справ України заявило, що виконання китайською «оперною співачкою» Ван-Фан пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей, є прикладом повної моральної деградації. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. 

“Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями. Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста”, - написав Ніколенко. 

Він зазначив, що МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів».

Нагадаємо, нещодавно міська рада Маріуполя оприлюднила фото драмтеатру, на який торік росіяни скинули авіабомбу. "Тепер окупанти хочуть побудувати новий театр на кістках померлих", - наголосили в міськраді.

У березні минулого року Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила після ворожої атаки на драмтеатр, що там у результаті загинуло близько 300 людей. Згодом Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.

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