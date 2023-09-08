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Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули людина, ще двоє отримали поранення

Ворог випустив 281 снаряд по території області.

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули людина, ще двоє отримали поранення
Ілюстративне фото
Фото: МВС України

Упродовж четверга 7 вересня російські військові здійснили 62 обстріли по території Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, що ворог випустив 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації. По місту Херсон росіяни випустили 7 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

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Нагадаємо, протягом 6 вересня росіяни 68 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, РПГ, СПГ та авіації. Жертв і поранених серед цивільних немає.

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