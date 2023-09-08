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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є поранений

Інформація уточнюється.

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Зранку 8 вересня окупанти поцілили кількома ракетами (попередньо балістичними) по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомляє у Telegram очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки поранення дістав чоловік. На місці працюють всі відповідні служби.

Пізніше очільник ОВА додав, впродовж минулої доби зафіксовано 93 ворожі обстріли по 29 містам та селам Запорізької області. Окупант вдарив ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляв з РСЗВ Червоне, здійснив 6 БПЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив 6 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному.

78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню. Унаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка.

Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, зранку 6 вересня Росія вдарила ракетами по одному з районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення. Зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури.

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