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Українські прикордонники знищили безпілотниками два автомобіля росіян

На два авто знадобились три безпілотники. 

Українські прикордонники знищили безпілотниками два автомобіля росіян
Фото: Пресслужба ДПСУ

Аеророзвідники “Сталевого Кордону” знищили безпілотниками два автомобіля російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Першу “буханку” прикордонний дрон-камікадзе наздогнав у лісі. Другу – кілометром далі зустріли ще два безпілотники. Горіло добре”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Сили спротиву України виявили, що російські військові перевозять виборчі матеріали та бюлетені. Внаслідок удару українських захисників були знищені троє російських військових політпрацівників та їх транспортний засіб.

А раніше під час спроби висадки ворожого особового складу було знищено ворожий катер типу “Тунець”.

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