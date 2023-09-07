На два авто знадобились три безпілотники.

Аеророзвідники “Сталевого Кордону” знищили безпілотниками два автомобіля російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Першу “буханку” прикордонний дрон-камікадзе наздогнав у лісі. Другу – кілометром далі зустріли ще два безпілотники. Горіло добре”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили спротиву України виявили, що російські військові перевозять виборчі матеріали та бюлетені. Внаслідок удару українських захисників були знищені троє російських військових політпрацівників та їх транспортний засіб.

А раніше під час спроби висадки ворожого особового складу було знищено ворожий катер типу “Тунець”.