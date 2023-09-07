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На Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство.

На Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік
Фото: Андрій Нєбитов

Сьогодні, 7 вересня, у Вишневому Київської області внасідок вибуху гранати загинув 47-річний чоловік. 

Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок”, - написав Нєбитов. 

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Він уточнив, що чоловік загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Помешкання зазнало ушкоджень від вибуху гранати. Крім загиблого, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Одесі в Будинку профспілок пролунав вибух. Внаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.

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