На Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Сьогодні, 7 вересня, у Вишневому Київської області внасідок вибуху гранати загинув 47-річний чоловік.

Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок”, - написав Нєбитов.

Він уточнив, що чоловік загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Помешкання зазнало ушкоджень від вибуху гранати. Крім загиблого, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Одесі в Будинку профспілок пролунав вибух. Внаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.