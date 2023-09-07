Одна людина загинула і дві поранені після того, як підірвалися на російських вибухових пристроях у Харківській області.
Про це повідомляє поліція Харківщини.
Інциденти сталися 7 вересня у Чугуївському та Ізюмському районах.
Близько 11.00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвалася вантажівка. Травми отримали водій та пасажирка. Постраждалих доставили до районної лікарні. Згодом стало відомо, що чоловік помер, а жінка перебуває у важкому стані.
Об 11.30 поблизу села Архангелівка Барвінківської громади трактор у полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас із касетного боєприпасу РСЗВ. Пораненого водія забрали до лікарні.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, напередодні у Харківській області на ворожій міні підірвалася вантажівка. Двоє людей перебувають у лікарні.
За словами глави МВС Ігоря Клименка, 40% території Харківщини є потенційно небезпечною. Лише піротехніки ДСНС знешкодили понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.