Люди підірвалися на мінах у Чугуївському та Ізюмському районах.

Одна людина загинула і дві поранені після того, як підірвалися на російських вибухових пристроях у Харківській області.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Інциденти сталися 7 вересня у Чугуївському та Ізюмському районах.

Близько 11.00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвалася вантажівка. Травми отримали водій та пасажирка. Постраждалих доставили до районної лікарні. Згодом стало відомо, що чоловік помер, а жінка перебуває у важкому стані.

Об 11.30 поблизу села Архангелівка Барвінківської громади трактор у полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас із касетного боєприпасу РСЗВ. Пораненого водія забрали до лікарні.

Фото: Прокуратури Харківської області

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні у Харківській області на ворожій міні підірвалася вантажівка. Двоє людей перебувають у лікарні.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, 40% території Харківщини є потенційно небезпечною. Лише піротехніки ДСНС знешкодили понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.