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До родини вдалося повернути хлопчика з окупованої Донеччини

Спершу дитина із прабабусею перебували в селі Старомлинівка. Після окупації вони опинилися в Донецьку.

До родини вдалося повернути хлопчика з окупованої Донеччини
Фото: Мінреінтеграції

До родини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути хлопчика з окупованої Донеччини.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до відомства з прохання про допомогу звернулася мати 12-річного Давида.

"На момент повномасштабного вторгнення Давид перебував у прабабусі на Донеччині в селі Старомлинівка, яке згодом було окуповане. Коли перебувати в селі стало вкрай небезпечно, прабабуся з онуком переїхали до Донецька. Мати хлопця шукала шляхи якнайшвидше повернути дитину додому. Сьогодні Давид повернувся в Україну та возз’єднався з родиною", - розповіли в МінТОТ.

За інформацією міністерства, завдяки спільним зусиллям із головою правління «Української мережі за права дитини» Дар’єю Касьяновою за літо цього року в межах проєкту "Шлях додому" вдалося повернути 27 дітей.

У Мінреінтеграції закликали свідків незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або до Росії повідомляти про це профільному фахівцю міністерства. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що навчатися в освітніх закладах України зможуть 11 дітей, яких повернути додому з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Раніше Україні вдалося повернути 14-річну дитину з тимчасово окупованої території Херсонської області.

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