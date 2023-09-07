Мінцифри масштабує на всі школи України оновлені уроки інформатики: зі штучним інтелектом і вивченням Python

Торік цю програму запустили для 50 шкіл.

Оновленні уроки інформатики з вивченням штучного інтелекту, мови програмування Python, кібербезпки на вебдизайну масштабують на всі школи України.

Спершу це був пілотний проєкт IT-cтудії, і він показав успішні результати. Про це повідомив у соцмережах віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер масштабуємо його на всі школи, щоб кожен зміг стати тим, ким хоче", – зазначив він.

У 2022 Мінцифри та Міносвіти та науки запустили пілотний проєкт "Оновлена інформатика – IT-студії". Його реалізували за програмою EU4DigitalUA, що фінансується коштом Євросоюзу.

Понад 3000 учнів та 70 учителів з 50 шкіл України навчалися за цієї системою. Зокрема, вивчаои аналіз даних, цифрову грамотність та програмування. Програма розрахована від початкової школи аж до 11 класу.

Докладно про те, які зміни потрібні в освіті в Україні, читайте в розмові LB.ua із власником онлайн-інституту Projector Олександром Трегубом.