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Мінцифри масштабує на всі школи України оновлені уроки інформатики: зі штучним інтелектом і вивченням Python

Торік цю програму запустили для 50 шкіл. 

Мінцифри масштабує на всі школи України оновлені уроки інформатики: зі штучним інтелектом і вивченням Python
Фото: EPA/UPG

Оновленні уроки інформатики з вивченням штучного інтелекту, мови програмування Python, кібербезпки на вебдизайну масштабують на всі школи України.

Спершу це був пілотний проєкт IT-cтудії, і він показав успішні результати. Про це повідомив у соцмережах віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Тепер масштабуємо його на всі школи, щоб кожен зміг стати тим, ким хоче", – зазначив він.

У 2022 Мінцифри та Міносвіти та науки запустили пілотний проєкт "Оновлена інформатика – IT-студії". Його реалізували за програмою EU4DigitalUA, що фінансується коштом Євросоюзу.

Понад 3000 учнів та 70 учителів з 50 шкіл України навчалися за цієї системою. Зокрема, вивчаои аналіз даних, цифрову грамотність та програмування. Програма розрахована від початкової школи аж до 11 класу. 

Докладно про те, які зміни потрібні в освіті в Україні, читайте в розмові LB.ua із власником онлайн-інституту Projector Олександром Трегубом. 

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