Також глава держави назвав завдання, які зараз стоять перед новим міністром оборони: боротьба з бюрократією та корупцією та інше.

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони. Це міністерство, яке відповідає за координацію всього сектору оборони. Український воїн – це ключовий пріоритет сил оборони”, - сказав президент.

Він зазначив, що якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення воїнів.

“Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави”, - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні. Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на державу загалом і на безпеку партнерів. За словами президента, цим потрібно займатися цілеспрямовано. Це стосується всього: від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними воїнів.

“А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити”, - підсумував Зеленський.

Зі свого боку, Умєров назвав 5 пріорітетів, зазначених президентом:

формування суб’єктності міністерства: воно має стати головною інституцією координації Сил оборони.

військовий - найвища цінність

посилення та розширення міжнародної коаліції

нульова толератність до корупції та діджиталізація

розвиток українського виробництва.

Нагадаємо, вчора, 6 вересня, Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна.

Попереднього міністра оборони Олексія Резнікова депутати відправили у відставку після низки повʼязаних із закупівлями скандалів.

Зазначимо, новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК.