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Кожен прояв консолідації світу реально допомагає рятувати життя, - Зеленський

Дуже важливо, щоб відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. 

Кожен прояв консолідації світу реально допомагає рятувати життя, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Станом на цей час у Костянтинівці Донецької області після удару російських терористів понад 30 поранених, 16 людей убиті. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя”, - наголосив президент.

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Володимир Зеленський  розповів, що в Києві відбулось кілька вагомих міжнародних подій. 

Україну відвідали прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та  держсекретар США Блінкен, а також перші леді та джентльмени держав-партнерів, які взяли участь у цьогорічному Саміті перших леді та джентльменів, котрий присвячений ментальному здоров’ю.

“Сьогодні ж звернувся до лідерів – учасників саміту Триморʼя, великого регіону, який є одним із джерел європейської міцності. Балтійське море, Чорне та Адріатика – усі країни нашої частини Європи. Саміт відбувся в Румунії. Я закликав усіх наших партнерів, наших сусідів і надалі берегти єдність у Європі”, - зазначив голова держави.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

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