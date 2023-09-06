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Партизанський рух "Атеш" анонсував нові операції у Луганську

Члени руху знищили вже дві вантажівки росіян.

Партизанський рух "Атеш" анонсував нові операції у Луганську
Фото: Атеш

Рух “Атеш” розгортає партизанську війну з російськими загарбниками в окупованому Луганську

Про це повідомила пресслужба партизанського руху “Атеш”.

“Минулого тижня нам вдалося вивести з ладу дві вантажівки окупаційної армії”, - йдеться у повідомленні.

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Партизани також повідомили, що за інформацією агентів у місті в рази збільшилася кількість постачань ПММ. Також окупанти звозять техніку та особовий склад, що може свідчити про підготовку до активних бойових дій. 

Як раніше повідомляв Центр національного спротиву, завдяки інформації від підпілля на тимчасово окупованій території вдалося знищити десятки російських окупантів, техніку та військовий об’єкт.

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