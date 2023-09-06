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Суддю Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці

Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Суддю Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці
Архівне фото
Фото: Грунт

Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпості в стані алкогольного сп'яніння на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це повідомив "Бабелю" адвокат родини загиблого Віталій Сердюк.

Раніше Тандира залишили під вартою до 9 вересня.

Нагадаємо, трагедія сталася у Києві в ніч на 26 травня. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Тандир спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який "втік у кущі".

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою. Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.

На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.

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