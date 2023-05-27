Його підозрюють у тому, що він у стані сп’яніння насмерть збив нацгвардійця.

Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив бійця Національної гвардії в Києві.

ВРП транслювала засідання наживо.

Рішення підтримали одноголосно 14 членів Вищої ради правосуддя.

Тепер прокуратура має право подати клопотання до суду про обрання запобіжного заходу щодо судді.

Нагадаємо, у судді, якого підозрюють в тому, що в Києві він збив насмерть нацгвардійця, примусово взяли аналізи. Результати мають надійти найближчим часом.

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.