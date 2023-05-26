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Суд дозволив відібрати біологічні зразки у судді, який у Києві збив насмерть нацгвардійця

Зловмисник після затримання відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків.

Суд дозволив відібрати біологічні зразки у судді, який у Києві збив насмерть нацгвардійця
Фото з місця аварії
Фото: dbr.gov.ua

Суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді, який у Києві збив насмерть нацгвардійця.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Правоохоронці затримали суддю у порядку ст. ст. 208, 482 КПК України. Однак він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, хоча мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. 

Після цього заступник керівника Київської міськпрокуратури підготував клопотання до суду щодо примусового відібрання у судді біологічних зразків для проведення аналізів, яке судом наразі задоволено. 

Під час кримінального провадження правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП. Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у Києві.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

За даними джерел "Суспільного", аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Днями правоохоронці повідомили депутатці Київради Ярині Ар'євій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння, яке зловмисниця скоїла торік у листопаді. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура буде його оскаржувати.

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