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Росіяни шукають для “шахедів” нові маршрути обходу ППО, – Гуменюк

При цьому ворог намагається знищити виявлені системи протиповітряної оборони.

Росіяни шукають для “шахедів” нові маршрути обходу ППО, – Гуменюк
Залишки збитого російського безпілотника
Фото: Анна Стешенко

Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що росіяни шукають для “шахедів” нові маршрути обходу ППО. Про це повідомляє Укрінформ. 

“Ворог намагався розсердити увагу протиповітряної оборони й атакувати з різних напрямків. Цього разу на південному напрямку, вже навчений роботою ППО, ворог вишукував знову нові маршрути для баражуючих снарядів і заводив їх через тимчасово окуповану територію Херсонщини, потім деокупованою Херсонщиною і вже над Миколаївщиною два “шахеди” таки знищили силами ППО. Це те, що стосується зони нашої відповідальності”, – сказала Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, армія РФ продовжує атаки авіацією на прифронтовій території. Правобережжя потерпає від авіабомб КАБ, бо загарбники використовують тактичну авіацію на відстані, яка для ППО поки що недосяжна. Намагаються атакувати різними силами озброєння для того, що ті системи ППО, які працюють результативно, не могли працювати в такому режимі. І щоб виявити їх.

“Вони намагаються використовувати хвилеподібні атаки саме для того, щоб побачити, звідки був захист і куди вдарити потім”, – сказала Гуменюк.

За прогнозом керівника об’єднаного пресцентру ОК “Південь”, РФ буде і далі бити балістикою в тому числі. Така тактика допомагає переконатися в тому, де і в якій потужності та в яких регіонах працює протиповітряна оборона.

“Саме тому ми й добивалися, щоб ні в якому разі не сповіщали про роботу ППО і не повідомляли у візуальному контексті про неї”, – додала Гуменюк.

Вона зазначила, що це наш захист, і треба усвідомлювати, що він важливіше, ніж яскраве відео або фото. 

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО знищили десять ворожих крилатих ракет, 23 "шахеди" та два розвідувальних безпілотники. Росіяни випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе.

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