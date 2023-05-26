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Під Бахмутом загинув боєць добровольчого корпусу “Правий сектор” Єгор “Грін” Муха

Єгор Муха входив до 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

Під Бахмутом загинув боєць добровольчого корпусу “Правий сектор” Єгор “Грін” Муха
Фото: ДУК ПС

Під Бахмутом загинув боєць добровольчого корпусу “Правий сектор” Єгор “Грін” Муха. 

Про це повідомили його побратими у Facebook. 

“З великим болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання під Бахмутом, проявивши мужність і стійкість, загинув наш боєць, побратим — Єгор Муха, друг «Грін». Життєрадісний і щирий — він був вірним Україні до останнього подиху. Грін назавжди в строю!” – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про чин похорону буде повідомлено пізніше.

Підтримати родину воїна можна за реквізитами: 5168 7427 1841 0412

Нагадаємо, у боях за Бахмут загинув боксер Олександр Онищенко. Йому було 30 років.

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