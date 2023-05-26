Саміт миру може пройти вже в липні, очікується участь десятків країн, – Єрмак

“Дуже важливо, щоб це справді був саміт, участь у якому точно узяли б лідери Global South".

Саміт миру може пройти вже в липні, очікується участь десятків країн. Про це очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив у інтерв’ю interfax.com.ua.

“Усі на сьогодні приймають той факт, що цей саміт потрібен. Усі приймають як абсолютно логічний і справедливий аргумент, що основою має бути саме український мирний план: 10 пунктів президента Зеленського. Плодити додаткові плани неконструктивно. При тому, що Україна каже: так, наш план − за основу, проте ми готові почути всі ті країни, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Ми готові прийняти якісь елементи інших пропозицій”, − сказав він.

Єрмак підкреслив, що провести саміт у липні – це був би ідеальний варіант. Він зауважив, що місце має бути комфортним для всіх. Щодо цього наразі тривають консультації.

“Дуже важливо, щоб це справді був саміт, участь у якому точно узяли б лідери Global South. І, за моїми відчуттями, ми дуже близькі до того, щоб ці консультації були успішні”, − сказав очільник ОПУ.

Він підкреслив, що Україна готова працювати з цивілізованими країнами, які поважають нашу територіальну цілісність. “Адже все дуже просто і прозоро, і без жодних підкилимних розмов. Ви поважаєте нашу територіальну цілісність? − Ок. Суверенітет? − Ок. Тоді ось наш план. Ми з вами готові все обговорювати. Зробімо спільний план усієї світової спільноти, якій небайдужа війна в Україні, небайдужий геноцид українського народу та пов'язані з війною кризи. Давайте разом цей план виробимо, а після цього ми зрозуміємо, як розмовляти з Росією. Тому що Україна доти, доки в нас стоять російські війська, розмовляти не буде”, – сказав Єрмак.

Єрмак каже, що саме це він пояснив китайському та бразильському посланцям: “немає такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво говорити з росіянами − доки в нас стоять війська РФ”.

“Її не існує. Усі люди, які перебувають в Україні після 24 лютого, зробили для себе вибір. Дуже важливо, що вони побачили, що ми боротимемося до кінця, не зупинимося. І будь-хто, хто вважає, що існує щось, що нас може доперемовин із Росією в нинішніх умовах примусити, глибоко помиляється”, − додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його країна хотіла б провести мирний саміт у липні, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.

Як один із варіантів локації для Саміту миру посол України в Туреччині Бондар називав штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку. Саміт засновуватиметься на основі пропозицій щодо закінчення війни, презентованих президентом України. Липень, за словами Зеленського, був би символічним, оскільки в саме в липні виповниться 500 днів від початку повномасштабної війни.