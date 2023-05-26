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Наєв обговорив із військовими потребу в якіснішій психологічній та бойовій підготовці

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ зустрівся з бійцями, які повернулися зі сходу.

Наєв обговорив із військовими потребу в якіснішій психологічній та бойовій підготовці
Сергій Наєв
Фото: скріншот відео

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з бійцями, які повернулися з виконання бойових завдань на сході.

Про це він повідомив у Telegram.

Наєв обговорив із військовими потребу у якіснішій психологічній та бойовій підготовці. 

"Відвідав бійців, які нещодавно повернулися з виконання бойових завдань на Сході нашої держави. Ознайомився з їхніми побутовими умовами та ходом виконання завдань у Північній операційній зоні. Поспілкувалися щодо набуття бойового досвіду, обмінялися думками з приводу потреби забезпечення більш якісної психологічної та бойової підготовки наших військ для участі, як у позиційних боях, так і в боях в урбанізованій місцевості", – написав командувач.

Нагадаємо, в квітні Наєв повідомив, що ворог останнім часом змінив тактику ведення бойових дій. Зокрема, збільшив кількість застосувань керованих авіаційних бомб. Командувач наголошував, що постачання від країн-партнерів сучасних літаків могло би змінити ситуацію.

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