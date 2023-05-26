У Криму занепокоєні “здатністю регулярної армії РФ захищати півострів”, − міноборони Британії

Важливою для окупаційної влади регіону є місцеві воєнізовані формування.

“Парамілітаризація” російської армії різко прискорилася після вторгнення Росії до України і особливо є важливою на Кримському півострові.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

Британці зазначають, що принаймні за останні 20 років Росія зіткнулася зі збільшенням кількості воєнізованих формувань зі своїх регулярних збройних сил.

Лідер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов відіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацьких традицій. Більшість із них отримали напівофіційний статус резервних частин регулярної армії.

“Аксьонов, ймовірно, прагне відполірувати свої патріотичні переконання, набираючи бойовиків, але, ймовірно, його також непокоїть здатність регулярної армії захищати півострів”, − йдеться у повідомленні.

Основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, нині переважно дислокована поза півострова і зазнала тяжких втрат.

Нагадаємо, вчора окупаційна "влада" заявила про атаку безпілотниками на Севастополь. Росіяни стверджують, що влучань немає.