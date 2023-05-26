Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі обстрілювали Миколаївську область

Били по акваторії Очаківської громади та за межами Первомайського. 

Протягом доби і сьогодні вночі росіяни атакували Миколаївську область. Нічний обстріл, близько 1 години, зафіксовано за межами Первомайського. Руйнувань і поранених немає.

Сили ППО били два ворожих БпЛА Shahed-131/136. Про це голова ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram

"Вчора, 25 травня, о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50 ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає", – зазначив він. 

Вдень о 14:09 бив артилерією по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Також о 20:03 25 травня та о 05:00 26 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. 

Нагадаємо, що вчора над Миколаївською областю збили три безпілотники. Ще один було збито над Одеською. Сьогодні вночі росіяни повторили масовану повітряну атаку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies