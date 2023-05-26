Росіяни вночі обстрілювали Миколаївську область

Били по акваторії Очаківської громади та за межами Первомайського.

Протягом доби і сьогодні вночі росіяни атакували Миколаївську область. Нічний обстріл, близько 1 години, зафіксовано за межами Первомайського. Руйнувань і поранених немає.

Сили ППО били два ворожих БпЛА Shahed-131/136. Про це голова ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

"Вчора, 25 травня, о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50 ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає", – зазначив він.

Вдень о 14:09 бив артилерією по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Також о 20:03 25 травня та о 05:00 26 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, що вчора над Миколаївською областю збили три безпілотники. Ще один було збито над Одеською. Сьогодні вночі росіяни повторили масовану повітряну атаку.