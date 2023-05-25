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Для передачі Україні винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд

Йдеться, крім вартості літаків, про їх технічне обслуговування, розгортання всієї інфраструктури та навчання пілотів. 

Для передачі Україні винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд
Фото: EPA/UPG

Зараз обговорюються можливості спільного фінансування союзниками передачі Україні винищувачів F-16 шляхом заснування спецфонду.

Про це повідомляє Укрінформ.

“З точки зору вартості F-16, ні для кого не є сюрпризом, що це буде дорого”, - зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Йдеться, крім вартості літаків, про їх технічне обслуговування, розгортання всієї інфраструктури та навчання пілотів. 

“Це мають бути міжнародні зусилля”, - наголосив голова Пентагону.

Остін висловив сподівання, що Конгрес США підтримає фінансування ініціативи щодо розгортання F-16 в Україні.

Нагадаємо, наступного місяця Данія та Нідерланди у взаємодії зі США почнуть розробку навчальної бази для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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