Члени танкового консорціуму Leopard досягли прогресу у створенні центру технічного обслуговування танків, - Остін

Подробиць поки не повідомляють.

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що досягнуто прогресу у створенні нового центру технічного обслуговування танків Leopard.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні члени танкового консорціуму Leopard обговорили свій прогрес у створенні центру технічного обслуговування, а також подальші зусилля щодо забезпечення ресурсами цієї важливої програми на роки вперед”, - заявив за підсумками засідання Рамштайн-12 міністр оборони США Ллойд Остін.

Він додав, що учасники Контактної групи обговорили довгострокові плани підтримки України. Вони включають, зокрема, промислові ініціативи та координацію робіт із розширення виробництва критично важливого обладнання.

Ллойд Остін подякував за зусилля з нарощування промислового виробництва своїм колегам, котрі займаються постачанням озброєнь у різних країнах.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував відправлення понад сотні танків Leopard1 до України.

Цьогоріч у лютому в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1. Загалом Німеччина, Данія та Нідерланди мали надіслати нашій державі понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року, а цьогоріч Україна отримає лише цих старих 20-25 танків.

При цьому Business Insider повідомляв, що федеральний уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 одиниць Leopard 1.

Нещодавно стало відомо, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня.