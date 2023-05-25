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Члени танкового консорціуму Leopard досягли прогресу у створенні центру технічного обслуговування танків, - Остін

Подробиць поки не повідомляють.

Члени танкового консорціуму Leopard досягли прогресу у створенні центру технічного обслуговування танків, - Остін
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус на танку Leopard 2
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що досягнуто прогресу у створенні нового центру технічного обслуговування танків Leopard.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні члени танкового консорціуму Leopard обговорили свій прогрес у створенні центру технічного обслуговування, а також подальші зусилля щодо забезпечення ресурсами цієї важливої програми на роки вперед”, - заявив за підсумками засідання Рамштайн-12 міністр оборони США Ллойд Остін.

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Він додав, що учасники Контактної групи обговорили довгострокові плани підтримки України. Вони включають, зокрема, промислові ініціативи та координацію робіт із розширення виробництва критично важливого обладнання.

Ллойд Остін подякував за зусилля з нарощування промислового виробництва своїм колегам, котрі займаються постачанням озброєнь у різних країнах.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував відправлення понад сотні танків Leopard1 до України.

Цьогоріч у лютому в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1. Загалом Німеччина, Данія та Нідерланди мали надіслати нашій державі понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року, а цьогоріч Україна отримає лише цих старих 20-25 танків.

При цьому Business Insider повідомляв, що федеральний уряд Німеччини дозволив промисловості експортувати в Україну 187 одиниць Leopard 1.

Нещодавно стало відомо, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до кінця травня.

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