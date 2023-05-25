Нацгвардійці підбили під Мелітополем два російських СУ-25

Один з них підбив нацгвардієць на псевдо "Запорізький месник".

Сьогодні, 25 травня, на Запорізькому напрямку бійці Нацгвардії успішно відпрацювали по двом повітряним цілям окупантів із ПЗРК.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

“25 травня окупаційні війська РФ намагалися нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря. В цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці - "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК”, - йдеться у повідомленні.

Перший літак був Су-25 повністю знищений, його пілот катапультувався над тимчасово окупованою росіянами територією. Другий літак збив нацгвардієць на псевдо "Запорізький месник", ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку.

В результаті в кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.

В Нацгвардії нагадали, що "Запорізький месник" загалом же знищив 7 ворожих літаків.

Нагадаємо, у вівторок 23 травня Збройні сили знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 млн доларів. А 22 травня українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24.