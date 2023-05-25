Українські війська відбили численні атаки росіян у районі Мар’їнки і уразили склад боєприпасів, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки росіян у районі міста Мар’їнка. По населеному пункту окупанти завдали також авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж цієї доби РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Усі 36 цілей вдалося знищити. Також росіяни завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі Циркунів на Харківщині, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, і 48 авіаційних ударів та здійснили 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулось 17 бойових зіткнень.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Ситуація на фронті станом на 18.00 25 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині; на Куп’янському окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Завдали авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області;

окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Завдали авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдали авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дарївки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдали авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дарївки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області; на Бахмутському протягом доби росіяни продовжують вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області;

протягом доби росіяни продовжують вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області; на Авдіївському окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдали авіаударів у районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдали авіаударів у районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області;

ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку;

ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку; на Запорізькому та Херсонському росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Здійснили обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, під час нинішньої атаки "шахедами", як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, росіяни, імовірно, мали на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах України.

Тим часом українські бійці знищили за добу ще 500 окупантів і три танки.