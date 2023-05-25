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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через намір ДСНС вирубати частину Біличанського лісу

Держслужба хоче побудувати тут пожежне депо, яке ще 2010 року запланували до проведення "Євро-2012".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через намір ДСНС вирубати частину Біличанського лісу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо протиправної реєстрації та використання 1,5 га Біличанського лісу. 

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на адміністрацію національного парку “Голосіївський”. 

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За інформацією ЧЕСНО, на цій території Державна служба з надзвичайних ситуацій планує вирубати ліс і побудувати пожежне депо. Його ще 2010 року запланували до проведення “Євро-2012”. 

"Підставою для звернення до правоохоронних органів став факт держреєстрації земельних ділянок у лісі, який, згідно з президентським указом від 1 травня 2014 року, має найвищий природоохоронний статус. Тут забороняється будь-яка діяльність, яка може погіршити стан навколишнього середовища", - зазначають у Русі.

За інформацією правоохоронців, на даний час працівники парку не виявили фактів вирубки зелених насаджень чи початку будівельних робіт на вказаних вище ділянках. 

Фото: Рух Чесно

Щоб зупинити забудову лісу, небайдужі зареєстрували відповідну петицію. Вона вже набрала необхідну кількість голосів, тому очільник Києва Віталій Кличко зобов'язаний розглянути її та надати відповідь. Крім того, на початку травня представники Київради запевнили рух ЧЕСНО, що не дадуть знищити частину національного парку.

Київська міськдержадміністрація також підготувала проєкт рішення на розгляд Київради. Ним пропонують відмовити у подовженні договору оренди ТОВ “Літораль” - товариство взяло в оренду 15 років тому ділянки площею майже 100 га поблизу річки Нивка, що біля табору “Лісовий Артек” у Святошинському районі Києва. 

Тим часом межі нацпарку “Голосіївський” оскаржує у суді Коцюбинська селищна рада. Вона неправомірно роздала у 2008 році 501 ділянку в лісі депутатам та їхнім родичам. Як зазначає ЧЕСНО, акти права власності на землю прокуратура успішно оскаржує в судах, а ділянки, які раніше були в приватній власності, прибирають з кадастрової карти. Водночас рішення Київської облради та Коцюбинської селищної ради, якими незаконно збільшили площу селища за рахунок столичного лісу, Київрада оскаржує в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, боротьба за Біличанський ліс триває з 2008 року. На думку депутатів селищної ради Коцюбинського, ліс входить до меж цього населеного пункту. Селищна рада дозволила вирубку дерев і передала частину лісу приватним структурам під забудову.

У листопаді 2021-го підкомітет Верховної Ради з питань адмінтерустрою та місцевого самоврядування розглянув законність зміни меж селища Коцюбинське. Тобто фактично область відібрала у столиці частину Святошинського району - Біличанський ліс. 

Згодом суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Ігор Качур 7 грудня зупинив дію рішення Бучанської райради від 20 жовтня про розширення меж смт Коцюбинське коштом Біличанського лісу.

А цьогоріч у січні, в останній день свого існування, ліквідований парламентом одіозний Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення у справі щодо меж міста Києва і селища Коцюбинське - суддя Ігор Качур ухвалив рішення на користь недоброчесних забудовників.

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