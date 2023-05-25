Це 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Серед тих, кого повернули з полону, чимало вважалися безвісти зниклими.

Україна повернула додому ще 106 полонених.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави”, - написав Єрмак.

Він зазначив, що серед тих, кого повертають з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап.

“Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових”, - написав Єрмак.

Глава Офісу президента пообіцяв, що всі наші люди будуть вдома.

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими повідомив, що також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

“Усі врятовані Захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти. Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту”, - йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що щонайменше сім врятованих Оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

Нагадаємо, за рік Україна повернула з російського полону близько 500 захисників “Азовсталі”. У полоні азовці піддаються тортурам і голоду.

6 травня цього року вдалося повернути ще 45 захисників “Азовсталі”, і ці люди, які ще рік тому були здоровими та сильними, назавжди втратили здоров'я.

Раніше повідомлялося, що помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий провів пів року у російському полоні та пережив теракт у Оленівці, де перебував разом з іншими захисниками "Азовсталі". У захисника Маріуполя зупинилося серце.