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Україна повернула додому ще 106 полонених

Це 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Серед тих, кого повернули з полону, чимало вважалися безвісти зниклими.

Україна повернула додому ще 106 полонених

Україна повернула додому ще 106 полонених. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

“Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави”, - написав Єрмак.

Він зазначив, що серед тих, кого повертають з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап. 

“Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових”, - написав Єрмак. 

Глава Офісу президента пообіцяв, що всі наші люди будуть вдома. 

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими повідомив, що також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

“Усі врятовані Захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти. Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту”, - йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що щонайменше сім врятованих Оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

Нагадаємо, за рік Україна повернула з російського полону близько 500 захисників “Азовсталі”. У полоні азовці піддаються тортурам і голоду.

6 травня цього року вдалося повернути ще 45 захисників “Азовсталі”, і ці люди, які ще рік тому були здоровими та сильними, назавжди втратили здоров'я.

Раніше повідомлялося, що помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий провів пів року у російському полоні та пережив теракт у Оленівці, де перебував разом з іншими захисниками "Азовсталі". У захисника Маріуполя зупинилося серце.

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