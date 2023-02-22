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Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні

Олег Мудрак провів півроку у полоні росіян.

Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Фото: Данило Мудрак

Командир 1-го батальйону полку "Азов" майор Олег Мудрак із позивним "Сухар" пішов з життя.

Про це повідомив племінник Олега Мудрака Данило.

“Він ніколи не боявся стару з косою, тому що вона боялася його і я впевнений, що у свою дорогу він вирушив не боячись, у супроводі неймовірно красивих Валькірій і того ж дня потрапив в ту залу, де побачив своїх друзів, які чекали його з усіма почестями!” - написав Данило Мудрак.

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Олег Мудрак провів півроку у полоні росіян та пережив теракт у Оленівці, де перебував разом з іншими захисниками "Азовсталі". 

Він з перших днів 2014 року захищав Україну. Після повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, а потім Азовсталь. У травні 2022 року Мудрак потрапив до російського полону. Після звільнення з'ясувалося, що через російські тортури він сильно схуд.

За інформацією дружини командира "Азова" Катерини Прокопенко, у захисника Маріуполя зупинилося серце.

Нагадаємо, у російському полоні перебуває близько двох тисяч захисників (чоловіків і жінок) Азовсталі.

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