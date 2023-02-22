Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі “Шлях”

Відкриття доступу для правоохоронців дозволить обробляти дані за лічені хвилини.

Впродовж найближчих 10 днів Укртрансбезпека відкриє правоохоронцям доступ до заявок на перетин кордону в системі “Шлях”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що доступ до заявок отримають, зокрема, детективи Державного бюро розслідувань, співробітники СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів.

Це рішення є результатом боротьби з корупцією через систему “Шлях” та покращення ефективності співпраці з правоохоронним органами.

Раніше Укртрансбезпека надавала інформацію щодо заявок виключно за запитом від правоохоронних органів. З квітня 2022 року Укртрансбезпека отримала та надала інформацію стосовно 218 запитів від правоохоронних органів щодо громадян призовного віку.

За наявної схеми роботи дані могли оброблятися протягом декількох днів, в той час як відкриття доступу для правоохоронців дозволить обробляти дані за лічені хвилини.

Нагадаємо, за час дії заборони на виїзд, окрім як у відрядження, з України не випустили майже 30 чиновників. Державні органи продовжують надсилати списки своїх службовців в адміністрацію Прикордонної служби.