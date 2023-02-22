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На Запоріжжі окупанти розбирають на запчастини викрадені у мешканців автомобілі

Потім їх продають.

На Запоріжжі окупанти розбирають на запчастини викрадені у мешканців автомобілі
Фото: Медіацентр Україна

Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою збагачення.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак, загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни групами по 10-15 осіб проводять "мародерські рейди".

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