На Запоріжжі окупанти розбирають на запчастини викрадені у мешканців автомобілі

Потім їх продають.

Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою збагачення.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак, загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни групами по 10-15 осіб проводять "мародерські рейди".