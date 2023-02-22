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На Волині не фіксували активність російських ДРГ, - Наєв

Українські війська стежать за ситуацією з боку Білорусі.

На Волині не фіксували активність російських ДРГ, - Наєв
Фото: Олександр Рудоманов

На Волині українські військові жодного разу не фіксували діяльність диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.

"На Волині диверсійно-розвідувальних груп жодного разу не було. З території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп не відмічалося", - сказав він.

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Нагадаємо, що 18 лютого Наєв казав, що ворожих сил, що знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключено, що ситуація може змінитися.

За даними ГУР, у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує.

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