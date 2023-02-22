До Ради надійшла заява про складання депутатського мандата від Олега Волошина

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Заява надійшла до ВР.

Про це Верховна Рада повідомляє у Telegram.

“Волошин О.А. Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "із розглядом заяви парламент затягувати не буде".

Фото: Верховна Рада у Telegram

Нагадаємо, до Верховної Ради надійшли заяви на складання повноважень він народних депутатів Наталії Королевської і Юрія Солода.