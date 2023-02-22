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До Ради надійшла заява про складання депутатського мандата від Олега Волошина

Позбавлення мандата відбудеться згідно з Конституцією України.

До Ради надійшла заява про складання депутатського мандата від Олега Волошина
Фото: Макс Требухов

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Заява надійшла до ВР.

Про це Верховна Рада повідомляє у Telegram.

“Волошин О.А. Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "із розглядом заяви парламент затягувати не буде".

Фото: Верховна Рада у Telegram
 

Нагадаємо, до Верховної Ради надійшли заяви на складання повноважень він народних депутатів Наталії Королевської і Юрія Солода.

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