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Після звільнення територій треба створити багатокілометрову зону безпеки на кордоні з Росією, - Буданов

Кирило Буданов вважає, що найкращим варіантом була би зона безпеки у 100 км, але й 40 км буде прийнятно. 

Після звільнення територій треба створити багатокілометрову зону безпеки на кордоні з Росією, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що після звільнення територій треба буде створити багатокілометрову зону безпеки на кордоні з Росією. 

Про це він розповів у інтерв'ю Forbes Україна.

Голова української розвідки, зокрема, прокоментував, чи буде Україна йти далі після виходу на кордони 1991 року. 

“Це питання виключно до верховного головнокомандувача, не до мене. У моєму баченні, ми маємо створити умови для зони безпеки навколо нашого кордону. Яким чином цього досягти, є багато варіантів. 100 км зона виправлена, але і 40 км буде більш-менш нормально. Щоб ви вірно зрозуміли мою логіку. Чи йти нам далі – питання не до мене, а створити зону безпеки навколо кордону – необхідність. Є багато варіантів, яким чином досягти цієї мети”, - сказав Буданов. 

За його словами, це має бути демілітаризована зона, без жодних озброєнь, з нормальним контролем. Для того, щоб Україна завжди мали час на реагування. 

Він зазначив, що голове завдання – вийти на адмінкордони 1991 року, все інше вирішуватиметься потім. 

Також Буданов в черговий раз відповів на запитання, коли закінчиться війна

“Я не є прогнозистом і ніколи ним не був. Ми робимо висновки, а не прогнози, це різні речі… Нічого не змінилося. З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої… це переломний момент”, - сказав Буданов. 

Він також провів футбольну аналогію на 12 місяців великої війни щодо того, який зараз рахунок і яка хвилина матчу: рахунок 1:1, а хвилина 70-а. 

Нагадаємо, у середині лютого українська військова розвідка повідомляла, що росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України. Саме тому ворог поспішає і атакує на Донбасі. 

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