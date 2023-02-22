Головне за ніч. Середа, 22 лютого

За добу Росія обстріляла вісім областей, вранці ворог завдав чергового удару по Нікопольському району, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Донеччині сьогодні зранку внаслідок обстрілу з важкої артилерії села Ласточкіне отримав поранення місцевий мешканець.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Більше інформації – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.

Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені мирні мешканці.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 145 060 військових, за минулу добу – близько 620 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У захопленому Маріуполі в районі аеропорту знищено склад боєприпасів російської армії.

"Щодо нічних вибухів у Маріуполі. Є підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) знищено склад БК окупантів", – йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

Нагадаємо, вчора вночі було чути вибухи у Маріуполі. Перший вибух пролунав о 22:33. Повідомлялося про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район), ймовірно у місцях скупчення ворожої сили.

США надають Україні бомби далекого радіусу дії JDAM-ER з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing, здатні вражати цілі на відстані 70 км.

“Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, заявивши лише, що надсилатиме “точні авіаційні боєприпаси” в рамках пакету вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного торік 21 грудня”, – пише Bloomberg з посиланням на представників галузі. Водночас джерела видання підтвердили, що це бомби JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER.

Комплекти JDAM використовуються ВПС і ВМС США, їх придбали понад 26 країн. JDAM-ER можна закріпити на некерованих бомбах вагою приблизно 900 кг. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планувати на відстань до 70 км і втричі збільшує радіус дії оригінальної зброї.

Коли президент Джо Байден перебував в Україні, Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”, яка, схоже, вийшла з ладу, пише CNN з посиланням на двох американських чиновників.

За словами одного з них, Росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск через лінії деконфлікту або лінію зв’язку з російськими військовими. Інший чиновник сказав, що випробування не становить небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають його як аномалію чи ескалацію.

“Випробування важкої ракети САРМАТ, яку на Заході назвали Satan II, і яка здатна доставляти кілька ядерних боєголовок, виявилися невдалими”, – пише видання.

Такі випробування успішно проводилися раніше, і якби вони вдалися, президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому у своїй промові у вівторок, а він цього не зробив.

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