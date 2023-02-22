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Наразі у Чорному морі відсутні ракетоносії ворога

Для виходу на бойовий курс і пуску ракет окупантам достатньо дві-три години.

Наразі у Чорному морі відсутні ракетоносії ворога
Фото: ОК "Південь"

Уранці у середу 22 лютого у Чорному морі не зафіксовано російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Наразі в морі ситуація залишається стабільною... Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.

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Однак, за словами Наталії Гуменюк, для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським військам достатньо дві-три години.

"І це може статися будь-якої години... Вони вже перебувають у пунктах базування та споряджаються, тому можуть вийти на бойове чергування у будь-який момент", – зазначила вона.

Нагадаємо, 20 лютого у Чорному морі чергували сім російських кораблів. 

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