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Уранці росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини

Постраждалих немає.

Уранці росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Уранці 22 лютого російські військові обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. А вже о шостій ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада”, – йдеться у дописі.

Попередньо – без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.

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Нагадаємо, 21 лютого армія РФ завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Також обстріляли і дві громади Нікопольщини. 

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