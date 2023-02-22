Уранці росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини

Уранці 22 лютого російські військові обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. А вже о шостій ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада”, – йдеться у дописі.

Попередньо – без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.

Нагадаємо, 21 лютого армія РФ завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Також обстріляли і дві громади Нікопольщини.