Йшлося при присокорення поставок зброї та санкції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з нідерландськими парламентарями, щоб подякувати за їх багато вирішальних рішень на підтримку України.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

“Ми обговорювали прискорення поставок зброї, санкції та забезпечення відповідальності за російські злочини”, – зазначив він.

Міністр також закликав депутатів підтримати Україну на шляху до членства у ЄС.

Фото: Твітер Дмитра Кулеба

Нагадаємо, Нідерланди відправлять ще 230 військових для навчання українських захисників у Німеччині. Загалом планується підготовка 30 тисяч солдатів.