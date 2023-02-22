Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з нідерландськими парламентарями, щоб подякувати за їх багато вирішальних рішень на підтримку України.
Про це Кулеба написав у Твіттері.
“Ми обговорювали прискорення поставок зброї, санкції та забезпечення відповідальності за російські злочини”, – зазначив він.
Міністр також закликав депутатів підтримати Україну на шляху до членства у ЄС.
Нагадаємо, Нідерланди відправлять ще 230 військових для навчання українських захисників у Німеччині. Загалом планується підготовка 30 тисяч солдатів.