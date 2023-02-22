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Кулеба зустрівся з нідерландськими парламентарями

Йшлося при присокорення поставок зброї та санкції.

Кулеба зустрівся з нідерландськими парламентарями
Фото: Твітер Дмитра Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з нідерландськими парламентарями, щоб подякувати за їх багато вирішальних рішень на підтримку України. 

Про це Кулеба написав у Твіттері.

“Ми обговорювали прискорення поставок зброї, санкції та забезпечення відповідальності за російські злочини”, – зазначив він. 

Міністр також закликав депутатів підтримати Україну на шляху до членства у ЄС.

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Фото: Твітер Дмитра Кулеба

Нагадаємо, Нідерланди відправлять ще 230 військових для навчання українських захисників у Німеччині. Загалом планується підготовка 30 тисяч солдатів.

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