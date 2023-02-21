До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Байден завершив візит до Києва (оновлено)
Байден завершив візит до Києва (оновлено)
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
ГоловнаСуспільствоВійна

Ще 230 військових з Нідерландів тренуватимуть українців у Німеччині

Нідерландці загалом планують підготувати 30 тисяч українських солдатів.

Ще 230 військових з Нідерландів тренуватимуть українців у Німеччині
Фото: nos.nl

Нідерланди відправлять ще 230 військових для навчання українських захисників у Німеччині. 

Про це пише видання Nos.nl.

Міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі Лісьє Шрайнемахер надіслали лист до Палати представників, у якому зазначили, що цього року вони сприятимуть підготовці загалом 30 тисяч українських солдатів.

“Враховуючи масштабну мобілізацію в Росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості”, – пишуть міністри. 

Перші 30 військових будуть відправлені у квітні та травні на чотири тижні. Інші двісті розпочнуть тренувати українців у серпні та вересні протягом шести тижнів. 

Навчальні курси будуть зосереджені на військових діях у більших формуваннях, а також на плануванні та керуванні бойовими операціями.

Крім того, голландські військовослужбовці протягом року залишаються залученими до навчання українців у Великій Британії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідердландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди, Німеччина і США нададуть Україні танки Leopard 2 з боєприпасами, ЗРК Patriot і організують проведення навчань для українських військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також