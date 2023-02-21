Ще 230 військових з Нідерландів тренуватимуть українців у Німеччині

Нідерланди відправлять ще 230 військових для навчання українських захисників у Німеччині.

Про це пише видання Nos.nl.

Міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі Лісьє Шрайнемахер надіслали лист до Палати представників, у якому зазначили, що цього року вони сприятимуть підготовці загалом 30 тисяч українських солдатів.

“Враховуючи масштабну мобілізацію в Росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості”, – пишуть міністри.

Перші 30 військових будуть відправлені у квітні та травні на чотири тижні. Інші двісті розпочнуть тренувати українців у серпні та вересні протягом шести тижнів.

Навчальні курси будуть зосереджені на військових діях у більших формуваннях, а також на плануванні та керуванні бойовими операціями.

Крім того, голландські військовослужбовці протягом року залишаються залученими до навчання українців у Великій Британії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідердландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди, Німеччина і США нададуть Україні танки Leopard 2 з боєприпасами, ЗРК Patriot і організують проведення навчань для українських військових.