Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
Байден завершив візит до Києва (оновлено)
Байден завершив візит до Києва (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську
Фото: ukrinform.ua

Ввечері 20 лютого російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Куп’янську в Харківській області.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Ворог наніс удари по Куп’янську ракетами С-300”, - написав він.

Підписуйтесь на наш Google News

Мельник додав, що наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. 

Пізніше він повідомив, що ворог продовжує пуски ракет, і закликав мешканців Харківської області не залишати укриття.

Нагадаємо, вдень 20 лютого російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Було зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також