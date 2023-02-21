Росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську

Ввечері 20 лютого російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Куп’янську в Харківській області.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Ворог наніс удари по Куп’янську ракетами С-300”, - написав він.

Мельник додав, що наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Пізніше він повідомив, що ворог продовжує пуски ракет, і закликав мешканців Харківської області не залишати укриття.

Нагадаємо, вдень 20 лютого російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Було зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв.