Росію попередили, що будь-які спроби втрутитись у візит Байдена закінчаться погано, - Подоляк

Байден своїм приїздом підкреслив, що не треба боятись "бути з Україною", вважає радник.

По дипломатичних колах Росію було попереджено про офіційний візит американського президента Джо Байдена до Києва.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Про візит Байдена по дипломатичних каналах безумовно було поставлено до відома Росію. У нас все ж війна. Враховуючи те, що Росія вчиняє воєнні злочини і за які відповість в обов'язковому порядку, їх попередили, що будь-які спроби втрутитись в офіційний візит, закінчаться погано" – зазначив Подоляк.

Радник пояснив, що це був офіційний візит, адже Байден сприймає територію України, як суверенну. За його словами, це має важливий психологічний момент.

"Байден показав, що він як представник величезної держави, яка є ключовим партнером України, приїхав у Київ – в "серце" країни, яка чинить активний опір ворогу і таким чином підкреслив, що не треба боятись "бути з Україною", "бути разом з Україною", "в Україні"," – наголосив Подоляк.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив оприлюднену журналістами інформацію про те, що Вашингтон попереджав росіян про візит Джо Байдена до України.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Байден здійснив візит до Києва. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, засвідчив продовження американської підтримки та анонсував новий пакет допомоги, що включатиме боєприпаси для HIMARS.