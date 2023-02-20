У компанії кажуть - чи не весь критично важливий для роботи АЕС персонал, який залишився в Енергодарі, не погоджується працювати на РФ.

Російські окупанти продовжили працівникам ЗАЕС термін "обов'язкового" підписання фейкових контрактів.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

У компанії зазначили - на такий крок загарбники пішли тому, що українські атомники станції відмовляються працювати на росіян. "Попри те, що працівники тимчасово окупованої Запорізької АЕС вже рік у надскладних умовах перебувають під шаленим тиском рашистів, вони продовжують зберігати вірність Україні та не пристають на ворожі умови. Саме тому окупанти подовжили до 1 квітня термін підписання контрактів із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", афілійованим з Росатомом", - йдеться в повідомленні Енергоатома.

У компанії кажуть - чи не весь критично важливий для роботи АЕС персонал, який залишився в Енергодарі, не погоджується працювати на РФ. Без фахівців станція не зможе функціонувати.

В Енергоатомі вкотре закликали співробітників ЗАЕС і надалі не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб "не ставати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє".

Нагадаємо, за даними НАЕК, окупанти не можуть налагодити роботу на станції.

Тим часом МЗС України засудило блокування Росією ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.