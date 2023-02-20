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На Закарпатті четверо людей загинули у ДТП

Ще один чоловік отримав політравми.

На Закарпатті четверо людей загинули у ДТП
Фото: ДСНС

На Закарпатті на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП, четверо людей загинули, серед них - дитина.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Закарпатській області.

"Біля с. Нижні Ворота Мукачівського району місцеві рятувальники ліквідовували наслідки автотрощі, внаслідок якої четверо людей, серед яких одна дитина, - загинули. Ще один чоловік отримав політравми", - йдеться у дописі.

Зазначається, що аварія сталася сьогодні, 20 лютого, об 11:58 на трасі міжнародного значення Київ – Чоп біля Нижніх Воріт. Там, за поки невстановленої причини, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault.

Використовуючи спецінструмент надзвичайники допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника та передали його під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса.

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Нагадаємо, що у місті Жовква у Львівській області внаслідок ДТП загинуло четверо людей. 

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